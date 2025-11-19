Auf Flucht getötet! Erstliga-Schiri nach Mord an Ex-Frau festgenommen

Mostar (Bosnien und Herzegowina) - Sie wurde brutal getötet, wohl von ihrem Ex-Freund: Nach dem grausamen Mord an einer Frau (†32) im Süden Bosnien-Herzegowinas sind erschreckende Details ans Tageslicht gekommen.

Aldina Jahić (†32) wurde zum Opfer eines erschreckenden Gewaltverbrechens. © Facebook

Wie auf einer Pressekonferenz der örtlichen Behörden am vergangenen Montag mitgeteilt wurde, habe Aldina Jahić vor ihrem Tod unter dem Psychoterror ihres früheren Partners gelitten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sei das Opfer zuvor von Anis Kalajdžić (33), langjähriger Erstliga-Schiedsrichter und Sohn von Ex-Fußballprofi Avdo Kalajdžić (66), bedroht worden. Das gab Vesna Pranjić, diensthabende Staatsanwältin des Kantons Herzegowina-Neretva (HNK), bekannt.

Offenbar aus Angst um ihr Leben habe sich die Frau nicht getraut, Hilfe aufzusuchen: "Leider erstattete sie aus ihr bekannten Gründen keine Anzeige, vermutlich weil sie, wie sie selbst angab, befürchtete, dass dies nur weitere Drohungen nach sich ziehen würde", so Pranjić.

Der mutmaßliche Täter sei der Polizei dennoch kein Unbekannter gewesen, teilte ein Behördensprecher weiter mit. Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen habe sich demnach herausgestellt, dass ihn im Januar dieses Jahres eine andere Frau wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angezeigt habe.