5-Jähriger ermordet: Polizei nimmt Bruder (11) des Jungen fest

Ein kleiner Junge sitzt aktuell in Untersuchungshaft, wird sich schon bald wegen Mordes verantworten müssen. Und dabei ist er gerade einmal elf Jahre alt.

Von Svea Nieberg

Centennial (Colorado/USA) - Ein kleiner Junge sitzt aktuell in Untersuchungshaft, wird sich schon bald wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Und dabei ist er gerade einmal elf Jahre alt.

Die Kollegen des Arapahoe County Sheriff's Offices sind an dem Fall dran. © Arapahoe County Sheriff's Office Fox 2 Detroit zufolge, wurde die Polizei am 10. März gegen 17.30 Uhr wegen eines leblosen Jungen im Alter von fünf Jahren zu einem Haus im US-Bundesstaat Colorado gerufen. Am nächsten Tag dann der große Schock: Die Ermittlungen ergaben, dass der ältere Bruder (11) des Opfers als Tatverdächtiger im Raum stand. Er wurde festgenommen, befragt und schließlich in U-Haft gesteckt. Ein Motiv für diese schreckliche Tat ist aktuell noch unklar. Auch ist nicht öffentlich, ob die Eltern zum Zeitpunkt der Tat im Haus waren. Mord 30-Jähriger liegt tot in seinem Auto: Verdächtige in Spanien festgenommen Die Ermittler arbeiten in dem Fall auf Hochtouren.

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