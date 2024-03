63-jähriger Mann wird in Wohnung erstochen: War es sein eigener Sohn?

Wuppertal - Nach einem Notruf hat die Polizei in einer Wohnung in Wuppertal einen toten 63 Jahre alten Mann entdeckt.

Ein 39-jähriger Mann steht im Verdacht, seinen Vater (†63) mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Er habe eine Stichverletzung gehabt. Die Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Wuppertal über den Einsatz am frühen Mittwochmorgen (13. März) mit.

Es bestehe ein dringender Tatverdacht gegen den 39 Jahre alten Sohn. Er soll die Verletzungen mit einem Messer zugefügt haben.

Der 39-Jährige wurde laut Polizei noch in der Wohnung festgenommen und ist inzwischen in Untersuchungshaft.

Zur Klärung des Tatablaufes hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.