Makaber und geschmacklos: Mörder präsentiert Merch zu seiner blutigen Tat

Wie der NDR berichtete, verurteilte das Landgericht Hannover Alexander Klenke 2013 wegen Mordes an der 44-jährigen Andrea B. zu zwölf Jahren Haft. Er tötete demnach die Frau in seiner Wohnung, zerstückelte sie und versenkte die Leichenteile im Maschsee.

Alexander Klenke (37) zeigt sich in mehreren Videos selbstbewusst auf TikTok zusammen mit seinen Fans. © Bildmontage: Tiktok/Screenshot/sash.jm

Seit seiner Freilassung vermarktet Alexander den Mordfall als Merchandise und sorgt damit für Aufsehen.

In einem seiner Videos zeigt er lachend eines seiner selbst entworfenen T-Shirts. Auf der Vorderseite steht: "Ich überlebte ein Date - Maschseemörder", auf der Rückseite: "Problem gelöst". Damit spielt er offen auf seine brutale Tat an.

Einige feiern ihn in den Kommentaren für diese geschmacklose Aktion, andere hingegen zeigen sich entsetzt und kritisieren: "Was Andrea wohl davon halten würde?!" oder "Das ist krank."

Doch damit nicht genug: Der 37-Jährige kündigte für Samstag ein Interview mit dem YouTuber Ali Osman auf dem Kanal "Kontrovers Media" an.

Darin will er erzählen, was in der Mordnacht wirklich passiert ist. Zudem behauptet er, dass alles, was bisher über ihn berichtet wurde, nicht der Wahrheit entspreche.