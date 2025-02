8-jährige Debbie seit fast 30 Jahren verschwunden - Polizei hofft auf neue Zeugen

Die damals acht Jahre alte Deborah Sassen ist seit dem 13. Februar 1996 spurlos verschwunden. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf (2)

Am 13. Februar 1996 verschwindet die damals acht Jahre alte Deborah Sassen. Sie hatte am Vormittag noch die Grundschule am Rheindorfer Weg in Düsseldorf-Wersten besucht.

Nicht einmal 1000 Meter beträgt der Heimweg von der Bildungseinrichtung bis zu ihrem Elternhaus. Doch nach Hause kommt das blonde Mädchen nie wieder.

Die damaligen umfangreichen Ermittlungen führen nicht zum Erfolg. Bislang wurde weder ein Täter noch eine Leiche gefunden. Knapp 29 Jahre nach ihrem Verschwinden gehen die Ermittler nach wie vor von einem Gewaltverbrechen aus.

Um den Fall doch noch aufzuklären, ermittelt weiterhin eine Mordkommission. Immer wieder gibt es neue Hinweise, denen nachgegangen wird, seien sie auch noch so klein und scheinbar unbedeutend.

Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung jetzt erneut um Mithilfe.