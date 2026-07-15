"Alles voller Blut": Frau mit Machete auf offener Straße getötet

Kelkheim/Frankfurt am Main - "Alles voller Blut. Ich bin um mein Leben gerannt", berichtete ein Augenzeuge: Nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau auf offener Straße im hessischen Kelkheim sind grausame Details bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt nach eigenen Angaben wegen Mordes gegen einen 60-jährigen kroatischen Staatsangehörigen.

Mittlerweile haben viele Menschen Kerzen und Blumen am Tatort in der Kelkheimer Innenstadt abgelegt. © Andreas Arnold/dpa

Der Mann soll am Dienstagabend seiner 58-jährigen Ehefrau, bei der es sich ebenfalls um eine kroatische Staatsangehörige handelte, mit einer Machete "mindestens 30 abgrenzbare Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes, Halses, Nackens und Oberkörpers zugefügt haben", so die Staatsanwaltschaft.

Die Tat ereignete sich vor einer Vielzahl von Zeugen, das Opfer starb noch am Tatort.

Die Umgebung des Tatorts war am Dienstagabend belebt. "Dort gibt es verschiedene Lokalitäten. Entsprechend hatten wir dann auch den Publikumsverkehr", sagte ein Polizeisprecher. Seelsorger seien vor Ort gewesen.

"Das ist psychisch eine entsprechende Belastung, wenn man so etwas miterleben musste", ergänzte der Polizeisprecher.