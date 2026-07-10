Eigene Mutter (†76) angezündet: Sohn schweigt und wird in Psychiatrie eingewiesen

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Nach der Tötung einer 76-jährigen Frau im mittelhessischen Hünfelden wurde der tatverdächtige Sohn am Freitag vorläufig in eine Psychiatrie eingewiesen.

Von Christine Schultze

Hünfelden - Er soll seine 76-jährige Mutter während eines Streits angezündet und getötet haben - deshalb muss ein 45-jähriger Mann jetzt vorläufig in eine Psychiatrie.

Im mittelhessischen Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) ereignete sich am Donnerstag ein schockierendes Tötungsdelikt.
Im mittelhessischen Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) ereignete sich am Donnerstag ein schockierendes Tötungsdelikt.  © 5VISION.NEWS

Ein Haftrichter habe einen Unterbringungsbeschluss wegen Mordverdachts gegen ihn erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag.

Zur Prüfung der psychischen Gesundheit des Mannes und seiner Schuldfähigkeit war ein psychiatrisches Kurzgutachten eingeholt worden.

Die Tat soll sich im Beisein der 103 Jahre alten Großmutter des Mannes ereignet haben, die schwer verletzt wurde.

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Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann jedoch nur die Getötete angegriffen haben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

103 Jahre alte Großmutter schwer verletzt in Klinik

Nach dem Leichenfund in Hünfelden setzten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung ein.
Nach dem Leichenfund in Hünfelden setzten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung ein.  © 5VISION.NEWS

Wie es zu dem Streit kam und wie die Tat ablief, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Sprecherin. Der Mann selbst habe sich bisher nicht zu dem Geschehen geäußert. Weitere Angaben machten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht.

Der 45-Jährige war nach der Gewalttat am Donnerstag zunächst geflüchtet, aber im Zuge einer Fahndung noch am Abend gefasst und festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben war den Beamten zunächst am frühen Abend ein Brand in einem Wohnhaus im Hünfeldener Ortsteil Kirberg gemeldet worden. Dort wurde die leblose 76-jährige Frau gefunden. Die 103 Jahre alte Großmutter des Mannes, die sich ebenfalls vor Ort aufhielt, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Erstmeldung vom 10. Juli, 11.31 Uhr, aktualisiert um 18.10 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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