Eigene Mutter (†76) angezündet: Sohn schweigt und wird in Psychiatrie eingewiesen

Hünfelden - Er soll seine 76-jährige Mutter während eines Streits angezündet und getötet haben - deshalb muss ein 45-jähriger Mann jetzt vorläufig in eine Psychiatrie.

Im mittelhessischen Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) ereignete sich am Donnerstag ein schockierendes Tötungsdelikt. © 5VISION.NEWS

Ein Haftrichter habe einen Unterbringungsbeschluss wegen Mordverdachts gegen ihn erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag.

Zur Prüfung der psychischen Gesundheit des Mannes und seiner Schuldfähigkeit war ein psychiatrisches Kurzgutachten eingeholt worden.

Die Tat soll sich im Beisein der 103 Jahre alten Großmutter des Mannes ereignet haben, die schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann jedoch nur die Getötete angegriffen haben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.