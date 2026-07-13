Ein Jahr nach tödlichen Schüssen an Tankstelle: Polizei feiert Ermittlungserfolg

Bremen - Über ein Jahr ist es her, dass ein 32-Jähriger in Bremen -Woltmershausen auf dem Gelände einer Tankstelle erschossen wurde . Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Jetzt kommt Bewegung in den Fall.

Am 7. April 2025 wurde ein 32-jähriger Mann an einer Bremer Tankstelle erschossen. © Kai Moorschlatt/dpa

Am Montag teilte die Polizei mit, dass nun mehrere Beschuldigte identifiziert werden konnten. So wurden zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren festgenommen.

Das 32-jährige Opfer war am 7. April 2025 in der Straße Auf dem Bohnenkamp durch gleich mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Seit der Bluttat arbeiteten die Ermittler daran, den Fall aufzuklären.

Über Monate hinweg werteten sie zahlreiche Spuren aus, trugen Erkenntnisse zusammen. Allmählich verdichteten sich die Hinweise gegen mehrere Beschuldigte. Die Folge: Haftbefehle.

Bereits am vergangenen Freitagmorgen schlugen Spezialkräfte der Polizei Hamburg zu: Die beiden Männer konnten in Hamburg festgenommen und anschließend an Einsatzkräfte aus Bremen übergeben werden.

Nach weiteren Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Duo schließlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.