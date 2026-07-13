Ein Jahr nach tödlichen Schüssen an Tankstelle: Polizei feiert Ermittlungserfolg
Bremen - Über ein Jahr ist es her, dass ein 32-Jähriger in Bremen-Woltmershausen auf dem Gelände einer Tankstelle erschossen wurde. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Jetzt kommt Bewegung in den Fall.
Am Montag teilte die Polizei mit, dass nun mehrere Beschuldigte identifiziert werden konnten. So wurden zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren festgenommen.
Das 32-jährige Opfer war am 7. April 2025 in der Straße Auf dem Bohnenkamp durch gleich mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Seit der Bluttat arbeiteten die Ermittler daran, den Fall aufzuklären.
Über Monate hinweg werteten sie zahlreiche Spuren aus, trugen Erkenntnisse zusammen. Allmählich verdichteten sich die Hinweise gegen mehrere Beschuldigte. Die Folge: Haftbefehle.
Bereits am vergangenen Freitagmorgen schlugen Spezialkräfte der Polizei Hamburg zu: Die beiden Männer konnten in Hamburg festgenommen und anschließend an Einsatzkräfte aus Bremen übergeben werden.
Nach weiteren Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Duo schließlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Festnahmen nach tödlichen Schüssen an Bremer Tankstelle: Ermittlungen dauern an
Doch die Ermittlungen dauern an. Vor allem die Rolle eines weiteren mutmaßlichen Mittäters steht weiterhin im Fokus der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft.
Damals sollen Anwohner gegen Mitternacht zunächst Schüsse gehört haben und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den stark blutenden Mann und leisteten Erste Hilfe. Aber auch ein Notarzt konnte nichts mehr für den 32-Jährigen tun. Die Tankstelle war zum Zeitpunkt der Tat geschlossen.
Titelfoto: Kai Moorschlatt/dpa