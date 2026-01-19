Ameisenstraße führt zum Mord: Mann soll Nachbarin mit Spaten erschlagen haben

Graz (Österreich) - Insekten brachten einen 53-jährigen Mann aus Graz zur Weißglut. Als er den Ursprung einer Ameisenstraße fand, entfachte sich ein verheerender Streit, den seine Nachbarin nicht überlebte.

Im März dieses Jahres muss sich der 53-Jährige vor den Richtern verantworten. Ein psychiatrischer Sachverständiger plädiert auf eine Einweisung in eine Psychiatrie. (Symbolfoto) © Erwin Scheriau/APA/dpa

Laut einem Bericht der österreichischen "Kronen Zeitung" beginnt der Mordprozess gegen Andreas M. (53) im März dieses Jahres.

Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr seine Nachbarin Eva K. (†72) brutal ermordet zu haben. Aus einem Grund, der kaum banaler sein könnte.

Demnach soll Andreas M. gemeinsam mit seiner Mutter eine Etage über seinem späteren Mordopfer gewohnt haben. Eines Tages entdeckte er Ameisen auf dem Balkon seiner Wohnung, woraufhin er der Ameisenstraße folgte, um den Ursprung der kleinen Tiere zu finden. Diese Spur führte ihn zur ebenerdigen Terrasse seiner Nachbarin, der 72-jährigen Eva K..

Die "Terrasse" spielte bereits in einigen, vorangegangenen Klagen von Andreas M. eine zentrale Rolle. Demzufolge soll die Seniorin die Fläche, die eigentlich zur Allgemeinfläche gehörte, als "Balkon" genutzt haben, indem Eva K. aus ihrem Küchenfenster kletterte.