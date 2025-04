Angreifer sticht 50-mal auf Opfer ein: Verdächtiger stellt sich nach Mord in Moschee

Nîmes (Frankreich) - Nach einem mutmaßlich islamfeindlich motivierten Mord in einer Moschee in Südfrankreich ist der Tatverdächtige in Italien festgenommen worden. Der Mann habe sich der am späten Sonntagabend auf einer Polizeiwache in Pistoia gemeldet, sagte der zuständige Staatsanwalt Abdelkrim Grini am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen habe er "keine andere Wahl gehabt, als sich zu stellen".