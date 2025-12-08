Attacke auf offener Straße: Männer treten Obdachlosem mehrfach gegen den Kopf

Frankfurt am Main - Selbst als das Opfer bewusstlos war, traten die beiden Täter weiter auf den Mann ein: In der City von Frankfurt kam es in der Nacht zu Montag zu einer brutalen Attacke gegen einen Obdachlosen!

Nach einer Attacke in der Innenstadt von Frankfurt wurde ein obdachloser Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Angriff ereignete sich gegen 0.05 Uhr in der Weißfrauenstraße im Bereich der Hausnummer 12, wie die Polizei der Mainmetropole mitteilte.

Aus noch unbekannten Gründen griffen zwei Männer einen 57-Jährigen ohne festen Wohnsitz an. Sie traten ihm "mehrfach gegen den Kopf, bis er sein Bewusstsein verlor", berichtete ein Sprecher.

"Auch danach sollen sie auf ihn eingetreten haben, bis Zeugen den Angriff schließlich unterbinden konnten", hieß es weiter.

Die beiden Angreifer flohen vom Tatort. Der 57-Jährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur Behandlung in eine nahe liegende Klinik gebracht.