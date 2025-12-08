Attacke auf offener Straße: Männer treten Obdachlosem mehrfach gegen den Kopf

Ein Obdachloser wurde in der Nacht zu Montag in der City von Frankfurt zum Opfer einer brutalen Attacke: Dem Mann wurde mehrfach gegen den Kopf getreten!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Selbst als das Opfer bewusstlos war, traten die beiden Täter weiter auf den Mann ein: In der City von Frankfurt kam es in der Nacht zu Montag zu einer brutalen Attacke gegen einen Obdachlosen!

Nach einer Attacke in der Innenstadt von Frankfurt wurde ein obdachloser Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Nach einer Attacke in der Innenstadt von Frankfurt wurde ein obdachloser Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)  © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Angriff ereignete sich gegen 0.05 Uhr in der Weißfrauenstraße im Bereich der Hausnummer 12, wie die Polizei der Mainmetropole mitteilte.

Aus noch unbekannten Gründen griffen zwei Männer einen 57-Jährigen ohne festen Wohnsitz an. Sie traten ihm "mehrfach gegen den Kopf, bis er sein Bewusstsein verlor", berichtete ein Sprecher.

"Auch danach sollen sie auf ihn eingetreten haben, bis Zeugen den Angriff schließlich unterbinden konnten", hieß es weiter.

Die beiden Angreifer flohen vom Tatort. Der 57-Jährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur Behandlung in eine nahe liegende Klinik gebracht.

Frankfurter Mordkommission ermittelt nach Attacke in der Innenstadt

Die Frankfurter Mordkommission hat den Fall übernommen: Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden. (Symbolbild)
Die Frankfurter Mordkommission hat den Fall übernommen: Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an.

Beide Angreifer solle jeweils 20 bis 30 Jahre alt und je circa 1,80 Meter groß sein. Von einem der Täter ist zudem bekannt, dass er kurze dunkle Haare hat. Bei dem Angriff hatte er einen Drei-Tage-Bart und trug eine weiße Daunenjacke.

Die Frankfurter Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zu der Attacke in der Weißfrauenstraße machen können, sollen sich bitte unter der Nummer 06975551199 bei den Beamten melden.

