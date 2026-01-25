Attentat, während die Gäste ausgelassen tanzen: Sieben Tote und viele Verletzte bei Hochzeitsfeier

Dera Ismail Khan (Pakistan) - Schrecklicher Zwischenfall in Pakistan : Während einer Hochzeitsfeier in Dera Ismail Khan im Nordwesten des asiatischen Landes ließ ein Attentäter eine Bombe hochgehen. Mindestens sieben Menschen verloren ihr Leben, viele weitere Gäste wurden zum Teil schwer verletzt.

Trümmer sind alles, was von der Hochzeitslocation noch übrig ist. © IMAGO / Anadolu Agency

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geschah der Anschlag am Freitag. Noch am selben Tag wurden drei Tote bestätigt. Mittlerweile stieg die Zahl der Opfer auf sieben.

Laut Polizeisprecher Muhammad Adnan wurden rund ein Dutzend Menschen verletzt - vier von ihnen starben kurz nach dem Suizidattentat im Krankenhaus.

Der Bombenanschlag erfasste ein Gebäude, in dem Mitglieder eines Friedenskomitees untergebracht waren, das in Bemühungen zur Bekämpfung islamistischer Militanter in den Regionen entlang der afghanischen Grenze verwickelt ist.

Wie Al Jazeera berichtet, ist nichts über den Täter bekannt. Keine Terrorgruppe hat bislang die Verantwortung für den tödlichen Zwischenfall übernommen.