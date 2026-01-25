Attentat, während die Gäste ausgelassen tanzen: Sieben Tote und viele Verletzte bei Hochzeitsfeier
Dera Ismail Khan (Pakistan) - Schrecklicher Zwischenfall in Pakistan: Während einer Hochzeitsfeier in Dera Ismail Khan im Nordwesten des asiatischen Landes ließ ein Attentäter eine Bombe hochgehen. Mindestens sieben Menschen verloren ihr Leben, viele weitere Gäste wurden zum Teil schwer verletzt.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geschah der Anschlag am Freitag. Noch am selben Tag wurden drei Tote bestätigt. Mittlerweile stieg die Zahl der Opfer auf sieben.
Laut Polizeisprecher Muhammad Adnan wurden rund ein Dutzend Menschen verletzt - vier von ihnen starben kurz nach dem Suizidattentat im Krankenhaus.
Der Bombenanschlag erfasste ein Gebäude, in dem Mitglieder eines Friedenskomitees untergebracht waren, das in Bemühungen zur Bekämpfung islamistischer Militanter in den Regionen entlang der afghanischen Grenze verwickelt ist.
Wie Al Jazeera berichtet, ist nichts über den Täter bekannt. Keine Terrorgruppe hat bislang die Verantwortung für den tödlichen Zwischenfall übernommen.
TTP: Pakistanische Taliban sollen hinter Anschlag in Dera Ismail Khan stecken
Laut ABC News sagten Augenzeugen aus, dass einige Gäste gerade zu Trommelklängen tanzten, als der Angreifer sich und seine Umgebung in die Luft jagte.
Wie alle zitierten Medien übereinstimmend berichten, wird davon ausgegangen, dass die pakistanischen Taliban - auch bekannt als Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - hinter dem Anschlag stecken könnten.
Die Terrorgruppe hatte Mitglieder des Friedenskomitees als Verräter betitelt und war in den vergangenen Jahren für zahlreiche Anschläge in Pakistan verantwortlich.
Seit die Taliban 2021 in Afghanistan an die Macht zurückgekehrt sind, wachsen auch die Tätigkeiten der TTP auf beiden Seiten der afghanisch-pakistanischen Grenze.
Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
