Fünfjähriger ermordet: Polizei nimmt Bruder (11) des Jungen fest
Centennial (Colorado/USA) - Ein kleiner Junge sitzt aktuell in Untersuchungshaft, wird sich schon bald wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Und dabei ist er gerade einmal elf Jahre alt.
Fox 2 Detroit zufolge, wurde die Polizei am 10. März gegen 17.30 Uhr wegen eines leblosen Jungen im Alter von fünf Jahren zu einem Haus im US-Bundesstaat Colorado gerufen.
Am nächsten Tag dann der große Schock: Die Ermittlungen ergaben, dass der ältere Bruder (11) des Opfers als Tatverdächtiger im Raum stand.
Er wurde festgenommen, befragt und schließlich in U-Haft gesteckt. Ein Motiv für diese schreckliche Tat ist aktuell noch unklar. Auch ist nicht öffentlich, ob die Eltern zum Zeitpunkt der Tat im Haus waren.
Die Ermittler arbeiten in dem Fall auf Hochtouren.
Nachbar zeigt sich bestürzt über schrecklichen Mordfall
"Unsere Gedanken sind bei der Familie dieser beiden kleinen Jungen und bei allen in unserer Gemeinde, die um diesen Verlust trauern", erklärte Sheriff Tyler Brown in einem öffentlichem Statement auf Facebook.
"Fälle, in denen es um den Mord an Kindern geht, gehören zu den schwierigsten, mit denen unsere Polizeibeamten und Ermittler konfrontiert sind."
Seine Kollegen wollen nun alles dafür geben, um für Klarheit zu sorgen.
Der Fünfjährige war noch ein Vorschulkind und laut dem Nachrichtenportal Fox 31 sehr beliebt, wie True Crime News berichtete.
So erklärte ein Nachbar des jungen Opfers: "Dieser kleine Junge war so niedlich. Er kam oft zu uns und bat meinen Sohn um Hilfe, um an seinem Roller zu basteln. Er war so klein und süß. Eines dieser Kinder, die man einfach umarmen muss und denen man helfen möchte."
Im US-Bundesstaat Colorado kann ein Fall erst an einem Erwachsenengericht verhandelt werden, sobald der Angeklagte mindestens zwölf Jahre alt ist. Somit wird der Prozess gegen den Elfjährigen an einem Jugendgericht stattfinden. Welche Strafe ihm dort blühen könnte, ist noch unklar.
Titelfoto: Arapahoe County Sheriff's Office