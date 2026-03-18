Nach Tod eines 15-Jährigen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest!

Eckernförde/Bremen - Im Fall des getöteten Jugendlichen aus Eckernförde ( Schleswig-Holstein ) hat die Polizei am Montagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Ermittler fanden das Opfer etwa drei Kilometer vom Tatort entfernt. © Florian Sprenger

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft brachten die Beamten auf die Spur eines 23-Jährigen.

Am Montag gegen 16 Uhr griffen die Einsatzkräfte schließlich zu und nahmen den jungen Mann in Bremen fest. Gegen den 23-Jährigen besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags, wie die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei mitteilte.

Noch am selben Tag führten die Ermittler den Verdächtigen einem Haftrichter des Amtsgerichts Bremen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Inzwischen sitzt der junge Mann im Gefängnis.

Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, den 15-Jährigen am 11. März tödlich verletzt zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass nicht wahllos auf ein Opfer eingewirkt wurde, sondern der Tat ein gezieltes vorheriges Geschehen zugrunde lag.

Man gehe aktuell von nur einem Tatbeteiligten aus, die Ermittlungen würden allerdings noch fortgesetzt, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Da einzelne Maßnahmen noch laufen, äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit weder zu den Hintergründen der Tat, noch zum Tathergang.