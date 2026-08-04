Auftragsmord an Familienvater: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Wassenberg/Aachen - Rund drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-jährigen Vater in Wassenberg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Am 11. Mai waren die tödlichen Schüsse auf den 37-jährigen Familienvater abgefeuert worden. © Justin Brosch/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Aachen mitteilten, befinden sich die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren bereits in U-Haft. Die Ermittler gehen von einem Auftragsmord aus.

Bei zwei der Festgenommenen handelt es sich um 23-jährige Männer mit deutscher beziehungsweise deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit. Nach ihnen war zuvor öffentlich mit Phantombildern gefahndet worden.

Das Amtsgericht Aachen erließ gegen sie Haftbefehl wegen Mordes. Den intensiven Ermittlungen der Mordkommission zufolge wird die Tat vom 11. Mai 2026 dem Phänomen "Crime as a Service", also Auftragsmord, zugerechnet.

Der dritte Verdächtige, ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger, soll in die Vergabe des Mordauftrags eingebunden gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord erlassen.