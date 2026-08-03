Doppelmord innerhalb weniger Stunden: So lautet Urteil gegen 38-Jährigen

Kassel - Innerhalb weniger Stunden sind im März vergangenen Jahres in Kassel zwei Männer durch Messerstiche getötet worden. Ein 38-Jähriger ist in dem Fall am Montag wegen zweifachen Mordes vom Landgericht Kassel zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Im März 2025 kam es zu zwei Morden innerhalb weniger Stunden im Kassel. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die Sicherheitsverwahrung an. Die mitangeklagte 30 Jahre alte Ex-Freundin des Mannes wurde freigesprochen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige die Opfer, seinen 44 Jahre alten besten Freund und einen 51 Jahre alten Bekannten, mit zahlreichen Messerstichen getötet hat. Er habe den beiden vorgeworfen, ihn durch mit Fentanyl verunreinigtes Crack töten zu wollen. Damit habe er beide in der Tatnacht innerhalb weniger Stunden nacheinander konfrontiert.

"Es ging ihm darum zu erfahren, warum er mehrfach nach dem Konsum von Drogen Vergiftungserscheinungen hatte", führte der Vorsitzende Richter aus. In beiden Fällen habe es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die eskaliert sei. "Er hat die Opfer zunächst mit dem Messer verletzt und dann getötet."

Der 44-Jährige erlitt 20 Messerstiche und ihm wurde die Kehle durchtrennt. Der 51-Jährige wurde mit 30 Messerstichen getötet. Bei den Taten habe der Verurteilte jeweils ein Messer bei sich gehabt, da er bereits entschlossen gewesen sei, seine Opfer notfalls zu töten, erklärte der Vorsitzende Richter. Zudem sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da beide Opfer wehr- und arglos gewesen seien.

Bei dem 38-Jährigen mit deutscher und kasachischer Staatsbürgerschaft bestehe eine schwere Mehrfachabhängigkeit, zudem weise er eine ausgeprägte dissoziale Persönlichkeitsstörung auf, führte der Richter weiter aus.