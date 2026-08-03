Er soll einem Kind (2) die Eltern genommen haben: 22-Jähriger im Gefängnis, Motiv sorgt für Rätsel

Bremen - Nach dem Tod eines Ehepaares in Bremen sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen aufgefunden.

Nach einem längeren Aufenthalt in einer Klinik kam der 22-Jährige in die JVA Bremen. © Focke Strangmann/dpa

Sein Gesundheitszustand ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen so stabil, dass er aus der Klinik entlassen und ins Gefängnis verlegt werden konnte. Die Ermittler werfen dem 22-Jährigen zweifachen Totschlag vor.

Der junge Mann steht unter Verdacht, Ende Juni seine Nachbarn mit einer selbst gebastelten Stichwaffe im Stadtteil Vegesack umgebracht zu haben.

Einsatzkräfte fanden einen 40-Jährigen mit tödlichen Stich- und Schnittverletzungen auf dem Gehweg. Seine 35 Jahre alte Frau lag tot im Keller eines Mehrparteienhauses in der Nähe.

Dort wohnte das Ehepaar; auch der Verdächtige hatte eine Wohnung in dem Haus.