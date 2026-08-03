Tödliche Schüsse in Bad Dürkheim: Tatverdächtiger auf Nature One von Spezialkräften festgenommen

Bad Dürkheim - Nach der tödlichen Gewalttat in Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ) gibt es neue Erkenntnisse zu den Tatumständen und der Festnahme.

Ein Spezialeinsatzkommando rückte auf dem Musikfestival im Hunsrück an und nahm den dringend Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, soll der 43-Jährige am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus einen 41 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben.

Zeugen fanden den Schwerverletzten und alarmierten Polizei sowie Rettungsdienst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 41-Jährige später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet.

Eine unmittelbar eingeleitete Großfahndung mit zahlreichen Polizeikräften und einem Hubschrauber blieb zunächst ohne Erfolg.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen erhielten die Beamten jedoch Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte auf dem Musikfestival Nature One im Hunsrück aufhalten könnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

In der Nacht auf Sonntag schlugen Spezialkräfte schließlich zu: Gegen 3.30 Uhr nahmen sie den 43-Jährigen auf dem Festivalgelände widerstandslos fest. Nach Angaben der Ermittler hatte er die mutmaßliche Tatwaffe zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich.