Bauunternehmer brutal ermordet: Werden Fußspuren den Tätern zum Verhängnis?

Demnach drangen am späten Abend mindestens drei Räuber in das Wohnhaus des 80-jährigen Opfers in der Goethestraße im Ortsteil Watzenborn-Steinberg ein.

Das Verbrechen ereignete sich am 9. September 2011 in der mittelhessischen Stadt Pohlheim südlich von Gießen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montagmorgen gemeinsam mitteilten.

Zwei der Täter trugen Schuhe der Marke "Adidas Snova Glide" (Größe 42-2/3 und 44-2/3). © Polizeipräsidium Mittelhessen

Eine Cold-Case-Einheit der Polizei befasse sich schon seit mehreren Monaten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft intensiv mit dem Mordfall, hieß es. Dabei seien insbesondere die am Tatort gesicherten DNA-Spuren nach dem aktuellsten Stand der Technik neu untersucht worden.

Auch Fußspuren, welche die Mörder am Tatort zurückließen, rücken nun wieder in den Fokus der Ermittler. Die Fahnder sind sich sicher: Zwei der Täter trugen Schuhe der Marke "Adidas Snova Glide" in den Größen 42-2/3 und 44-2/3. Ein dritter Tatbeteiligter trug Schuhe der Marke "Nike Shox Conundrum" mit der Größe 45-1/2.

Die Ermittler fragen daher: Wem ist am 9. September 2011 oder um dieses Datum herum eine Gruppe aufgefallen, in der zwei Personen identische Sportschuhe von Adidas trugen, beziehungsweise wem sind in oder um Pohlheim in dieser Zeit verdächtige Personen mit den genannten Sportschuhen von Adidas und Nike begegnet?

Die Angaben von Zeugen würden in begründeten Fällen auch vertraulich behandelt, hieß es weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Telefonnummer 064170064444 entgegen. Ebenso können sich Zeugen per E-Mail an HINWEISE-COLDCASE@polizei.hessen.de an die Beamten melden.