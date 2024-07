Behinderte Frau monatelang vermisst: Polizei-Großeinsatz sorgt für grausame Gewissheit

Im Zuge intensiver Nachforschungen ergab sich schließlich ein valider Verdacht gegen das Paar, welches sich bereits in der Vergangenheit körperlich an der 55-Jährigen vergangen haben soll.

Wie die Staatsanwaltschaft in Gießen sowie das osthessische Polizeipräsidium am Vormittag mitteilten, waren die Kräfte von Polizei, Kripo, SEK und Spurensicherung im Einsatz, um eine seit Monaten vermisste, geistig beeinträchtigte 55-Jährige aufzuspüren. Sie soll bis Anfang dieses Jahres noch in dem Wohnhaus im Lauterbacher 300-Seelen-Ortsteil Wernges gelebt haben.

Während die beiden Tatverdächtigen, denen konkret ein Tötungsdelikt vorgeworfen wird, noch an Ort und Stelle festgenommen wurden und sie am heutigen Nachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht in Alsfeld vorgeführt werden sollen, soll der Leichnam der 55-Jährigen schnellstmöglich obduziert werden.

Weitere Informationen behielt man sich seitens der Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen vor.