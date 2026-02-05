Blutiger Fund im Wald: Teenager gesteht Mord an Mutter

Großbritannien - Ein 18-jähriger Brite musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er seine Mutter getötet haben soll.

Angela Shellis (†45) Leiche wurde im Unterholz gefunden. © Facebook/Screenshot/Angela Shellis

Wie Daily Mail berichtet, wurde die Leiche von Angela Shellis am 24. Oktober 2025 von Spaziergängern in der Nähe ihres Hauses im Wald gefunden.

Die 45-Jährige erlitt ein schweres stumpfes Schädeltrauma.

Schnell rückte ihr 18-jähriger Sohn, Tristan Roberts, in den Fokus der Ermittlungen. Er hatte sich in einem Zimmer des Hauses verbarrikadiert und wurde wenig später festgenommen.

Bei seiner Festnahme fragte er: "War die Leiche, die Sie gefunden haben, meine Mutter oder nicht?"

Am heutigen Donnerstag gestand der junge Mann schließlich den Mord an seiner Mutter und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.