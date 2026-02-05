Blutiger Fund im Wald: Teenager gesteht Mord an Mutter
Großbritannien - Ein 18-jähriger Brite musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er seine Mutter getötet haben soll.
Wie Daily Mail berichtet, wurde die Leiche von Angela Shellis am 24. Oktober 2025 von Spaziergängern in der Nähe ihres Hauses im Wald gefunden.
Die 45-Jährige erlitt ein schweres stumpfes Schädeltrauma.
Schnell rückte ihr 18-jähriger Sohn, Tristan Roberts, in den Fokus der Ermittlungen. Er hatte sich in einem Zimmer des Hauses verbarrikadiert und wurde wenig später festgenommen.
Bei seiner Festnahme fragte er: "War die Leiche, die Sie gefunden haben, meine Mutter oder nicht?"
Am heutigen Donnerstag gestand der junge Mann schließlich den Mord an seiner Mutter und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.
Nach ihrem tragischen Tod gingen zahlreiche Beileidsbekundungen ein, unter anderem von ihrer Schwester Sarah Gunther, die sagte: "Sie war erst 45 Jahre alt und ein so liebenswerter, fröhlicher Mensch, der von allen, die sie kannten, geliebt wurde."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Angela Shellis