Wirbel um frühere First Lady: Jill Bidens Ex-Mann soll seine Frau ermordet haben!

Am 28. Dezember ist Linda Stevenson, die neue Frau von William Stevenson, Ex-Mann von Jill Biden, tot aufgefunden worden. Nun wurde er wegen Mordes angeklagt!

Von Niklas Perband

New Castle County (USA) - Das Drama um William Stevenson (77) - dem Ex-Mann der früheren First Lady der USA, Jill Biden (74) - spitzt sich weiter zu: Zwischen den Jahren war dessen Frau Linda Stevenson (†64) tot aufgefunden worden. Schnell wurde der 77-Jährige zum Hauptverdächtigen, nun sogar wegen Mordes angeklagt!

Am 28. Dezember 2025 wurde Linda Stevenson leblos im Wohnzimmer ihres Hauses in New Castle County (US-Bundesstaat Delaware) vorgefunden, nachdem die örtliche Polizei wegen eines heftigen häuslichen Streits alarmiert worden war.

Der 64-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. Ihr Mann kooperierte mit den Behörden - und geriet dennoch in den Fokus der Ermittlungen. Nun wurde William 'Bill' Stevenson gar wegen Mordes an seiner eigenen Frau angeklagt, wie die New Castle County Police am Dienstag mitteilte.

Demnach sei der Ex-Mann von Jill Biden am Montag "nach einer umfangreichen, wochenlangen Ermittlung" in Gewahrsam genommen worden. Vor dem New Castle County Superior Court wurde Anklage gegen ihn erstattet.

Mittlerweile sitzt der 77-Jährige in der 'Howard Young Correctional Institution' ein, da er die geforderte Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar (422.600 Euro) nicht hinterlegen konnte.

Jill Biden heiratete William Stevenson als 18-Jährige

Wie die Beamten kurz vorm Jahreswechsel mitgeteilt hatten, war der Körper von Linda Stevenson der forensischen Abteilung übergeben worden, wo eine Autopsie Aufschlüsse über die Umstände ihres Todes geben sollte. Diese scheinen mittlerweile ermittelt worden zu sein - werden mutmaßlich aber erst in Laufe eines möglichen Prozesses öffentlich gemacht.

Jill Biden, die während der Amtszeit von Ex-US-Präsident Joe Biden (83) First Lady der USA war, hatte Stevenson 1970 als damals 18-jährige Studentin unter ihrem Geburtsnamen Jill Tracy Jacobs das Jawort gegeben. Nun fünf Jahre später ließen sich die beiden scheiden.

Bislang äußerte sich die 74-Jährige nicht öffentlich zu dem schweren Vorwurf gegen ihren Ex-Mann.

