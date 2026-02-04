Große Anteilnahme: So verabschieden sich Familie, Freunde und Bekannte von getötetem Yosef (†14)

Der 14-jährige Yosef wurde umgebracht, bestätigt eine Obduktion. Nun organisieren Stadt, Vereine und die Schule eine öffentliche Trauerfeier.

Von Frank Christiansen, Marco Rauch Dormagen - Nach dem Tod des 14-jährigen Yosef in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf organisieren Stadt, Schule und Vereine gemeinsam eine öffentliche Trauerfeier. Sie soll am Freitag stattfinden und sei mit der Familie abgestimmt, wie die Stadt Dormagen mitteilt.

Der 14-Jährige war vergangene Woche an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. © Vincent Kempf "Nach dem gewaltsamen Tod des 14-jährigen Schülers zeigt sich eine enorme Anteilnahme der Dormagener Stadtgesellschaft", heißt es in der Mitteilung. Man wolle möglichst allen Menschen die Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen. Die Trauerfeier findet am Freitag, 6. Februar, um 13.30 Uhr, auf dem Kunstrasensportplatz im Stadtteil Delhoven statt. Die Stadt habe zudem in Zusammenarbeit mit Schule und Vereinen ein Hilfskonto eingerichtet, um die Familie in dieser schweren Zeit finanziell zu unterstützen. Zudem werden ab heute zwei Kondolenzbücher ausgelegt, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Anteilnahme hinterlassen können. Eines liegt im Eingangsbereich des neuen Rathauses, das andere im Geschäftszimmer des FC Delhoven.

Obduktion bestätigt Tötungsverdacht

Zahlreiche Polizeikräfte suchten das Gebiet nach Auffinden des toten Teenagers rund um den Fundort der Leiche ab. © Vincent Kempf Erst am Dienstag hatte sich der Verdacht eines Tötungsverbrechens bestätigt. Die Obduktion des Jungen habe ergeben, dass dieser an Stich- und Schnittverletzungen starb, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Mordkommission "Waldsee" ermittelt bereits seit mehreren Tagen. Für Hinweise auf den oder die Täter sind 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Die Leiche des 14-Jährigen aus Eritrea war am vergangenen Mittwoch an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. Für eine rassistische oder rechtsextreme Tat gebe es bislang keine Anhaltspunkte, hatte Staatsanwältin Janne Jakobek gesagt. Am Wochenende hatten nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen an einem Trauerzug für den getöteten Jugendlichen teilgenommen.

Stadt und Fußballverein in großer Trauer