Brutale Abrechnung am Flughafen: Bitcoin-Unternehmer stirbt im Kugelhagel

São Paulo (Brasilien) - Brutale Abrechnung am Guarulhos Airport von São Paulo. Ein brasilianischer Geschäftsmann mit besten Verbindungen in die kriminelle Unterwelt wurde von vermummten Tätern erschossen. Der Getötete hatte viele Feinde.

Vinicius Gritzbach war tief in krumme Machenschaften verstrickt. Dafür musste er offenbar mit dem Leben bezahlen. © Facebook/Vinicius Gritzbach

Es waren verstörende Szenen, die sich Freitagnachmittag am internationalen Flughafen von São Paulo abgespielt haben, berichtete BBC.

Vor zahlreichen Zeugen wurde der vermögende Geschäftsmann Vinicius Gritzbach niedergeschossen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie der Krypto-Unternehmer vorm Ankunftsbereich am Terminal 2 mit seinem Koffer zum Taxi schlendert. Plötzlich springen zwei maskierte Männer aus einem Auto, stürmen auf den Mittdreißiger zu und eröffnen sofort das Feuer. Der Finanzexperte stirbt im Kugelhagel.

Bei den Umstehenden brach derweil Panik aus, Menschen flüchteten sich in das Terminalgebäude. Das Mordkommando konnte in dem Chaos entkommen.

Zurück blieb die Leiche des Bitcoin-Unternehmers, dem Verbindungen zur wohl gefährlichsten Verbrecher-Organisation Brasiliens nachgesagt werden - dem berüchtigten Primeiro Comando da Capital (PCC).

Das PCC-Syndikat kontrolliert weite Teile der 22-Millionen-Einwohner-Metropole São Paulo und ist tief verstrickt in den schwunghaften Handel mit Kokain in Lateinamerika und darüber hinaus. Auch in Europa hat das PCC inzwischen Fuß fassen können - in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon alleine soll es inzwischen mehr als 1000 Mitglieder haben.