Eltern wurden ermordet, dann sucht Teenagerin Hilfe auf TikTok – jetzt ist sie die Hauptverdächtige

Sarah Grace Patrick (17) stellte sich den Behörden und steht nun unter Verdacht, den Mord begangen zu haben. © Carroll County Sheriff's Office

"Such mal nach dem Brock-Fall", war eine der Nachrichten. Weiter heißt es: "Das sind meine Eltern. An einem ganz normalen Donnerstagabend im Februar kam plötzlich jemand in unser Haus, in dem ich mit meiner fünfjährigen Schwester war, und hat meine Eltern brutal erschossen - wir haben sie am nächsten Morgen gefunden."

Janice drückte ihr Mitgefühl aus und versprach, den Fall zu recherchieren. Am nächsten Tag kam eine weitere Nachricht vom selben Account - darin stand, die Geschichte würde ein "echter Hit" werden.

Die TikTokerin gab zudem an, dass die Jugendliche ihr sogar per E-Mail Details vom Tatort mitgeteilt habe - so detailliert, dass sie es als beunruhigend empfand.

"Es fühlte sich an, als würde sie das Verbrechen digital nacherleben", so Janice.

Inzwischen wurde der verdächtige Account gelöscht. Ob er tatsächlich von Sarah Grace Patrick betrieben wurde, ist noch nicht bestätigt.

Sicher ist jedoch: Die 17-Jährige wurde mittlerweile wegen zweifachen Mordes sowie zweifacher schwerer Körperverletzung angeklagt.