Tote Frau (†45) in Wohnung in Nidderau: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nachdem im März die Leiche einer 45 Jahre alten Frau in einer Nidderauer Wohnung entdeckt worden war, hat die Polizei jetzt einen Mann festgenommen.

Von Kristina Remmert

Alles in Kürze Tote Frau (45) in Nidderau gefunden

58-jähriger Mann als Verdächtiger festgenommen

Mann wird der Tötung verdächtigt, äußert sich nicht

Ermittler durchsuchen Objekte in Frankfurt und Main-Kinzig-Kreis

Weitere Zeugen wurden vernommen Mehr anzeigen

Nidderau - Rund vier Monate nach dem Fund einer toten Frau in einem Wohnhaus in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein 58-jähriger Mann in Untersuchungshaft genommen worden.

Die Tote war im März in dem Nidderauer Wohnhaus entdeckt worden. © Bild-Montage: 5VISION.NEWS, Polizeipräsidium Südosthessen Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten, war der Verdächtige am frühen Dienstagmorgen vorläufig festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, die 45 Jahre alte Frau getötet zu haben. Der Mann habe sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert. Zu Hintergründen der Tat und zur Frage, in welchem Verhältnis der Tatverdächtige und die Tote zueinander standen, wurden zunächst keine Angaben gemacht. Am Dienstag durchsuchten die Ermittler zudem mehrere Objekte, davon eines in Frankfurt am Main und zwei im Main-Kinzig-Kreis. Sie sicherten Spuren, wie es weiter hieß. Auch weitere Zeugen seien vernommen worden.