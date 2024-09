Brutaler Messermord in Wald? Polizei teilt wichtige Botschaft

Lampertheim - Nachdem am gestrigen Montagvormittag eine Leiche in Südhessen entdeckt worden war, herrscht für die Polizei mittlerweile Gewissheit: Die verstorbene Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Dienstag mitteilten, handelt es sich bei der Toten um eine 36 Jahre alte Frau, die in Lampertheim (Landkreis Bergstraße) gemeinsam mit ihrer Familie lebte.

Abschließend appellierten die Ermittler noch in Richtung der Bevölkerung im Rahmen der laufenden Ermittlungen keine Mutmaßungen oder gar falsche Tatsachen in der Öffentlichkeit - beispielsweise über soziale Medien - zu verbreiten.

Die Mordkommission "1609" hofft bei ihrer Arbeit zeitgleich auf Hinweise von potenziellen Zeugen. Wer also am gestrigen Montagvormittag im Bereich des Waldparkplatzes oder den angrenzenden Waldwegen Verdächtiges beobachtet hat, kann sich telefonischer unter der Nummer 06151/96953111 oder per E-Mail an die Ermittler wenden.