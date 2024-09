26.09.2024 06:34 3.736 Mann tötet Frau, doch die Polizei kann ihn nicht direkt verhaften

Am Mittwochabend hat ein Mann in Burgdorf bei Hannover eine Frau getötet und selbst die Polizei angerufen. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an.

Burgdorf - Eine Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens in der Region Hannover geworden. Ein Spezialeinsatzkommando musste den Mann aus der Wohnung holen. © Nonstopnews Am späten Mittwochabend habe ein Mann die Polizei über den Vorfall in Burgdorf informiert, teilte ein Sprecher mit. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Anrufer um den Tatverdächtigen handelte. Einsatzkräfte drangen in die Wohnung ein und fanden dort die tote Frau, deren Leiche den Angaben zufolge Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Der Tatverdächtige befand sich demnach zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, konnte aber nicht direkt festgenommen werden, da er wiederholt damit drohte, sich selbst das Leben zu nehmen. Mord Mann ersticht eigene Frau: Sohn sah Mord mit eigenen Augen! Hinzugerufenen Spezialeinsatzkräften sei dann etwas später die Festnahme gelungen. Nähere Angaben zu den Umständen des Vorfalls und den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

