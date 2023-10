War es die Tatwaffe? Polizei sucht im "Cold Case" Klaus Berninger (†16) dieses Messer

Bei dem Messer handelt es sich um ein schwarzes Springmesser mit einer etwa acht Zentimeter langer Klinge und der Aufschrift "Super-Automatic". Das teilte ein Sprecher der Polizei in Unterfranken am heutigen Freitag mit.

Der damals 16-jährige Berninger war am 20. Dezember 1990 nach dem Besuch eines Jugendtreffs in seinem Heimatort Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Reiter seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze.

In dem sogenannten "Cold Case" hat die Polizei vor gut einem Jahr die Ermittlungen wieder intensiv aufgenommen.