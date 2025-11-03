Nach über 60 Jahren: Mord und Missbrauch an Carol Ann (†9) endlich aufgeklärt
USA - Nach langer Ungewissheit wurde ein Cold-Case-Fall endlich gelöst, der die Ermittler über sechs Jahrzehnte beschäftigt hatte: die grausame Ermordung und Vergewaltigung der neunjährigen Carol Ann Dougherty.
Wie die New York Post berichtete, konnte die Polizei des US-Bundesstaates Pennsylvania den Fall vor wenigen Tagen abschließen.
Doch beginnen wir von vorn: Was geschah in der Tatnacht des 22. Oktober 1962?
Die Neunjährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur örtlichen Bibliothek, um einige Bücher zurückzugeben - sie machte jedoch einen kurzen Zwischenstopp in einer Kirche.
Als sie am Abend nicht nach Hause kam, machte sich ihr Vater große Sorgen und begann sofort mit der Suche - in der Kirche machte er schließlich den traurigen Fund: Carol Ann war zu Tode geprügelt worden.
Schon bald geriet ein Mann ins Visier der Ermittler: William Schrader (†62). Zum Zeitpunkt der Tat war er 20 Jahre alt, lebte unweit der Kirche und war erst kurz zuvor aus der US-Armee entlassen worden. Doch es wurden nie genügend Beweise gefunden, um ihn zu verurteilen.
Dann, im vergangenen Jahr, folgte der Durchbruch: Sein Stiefsohn wandte sich an die Ermittler, denn Schrader hatte ihm kurz vor seinem Tod 2002 die Tat gestanden! Jahrelang hatte er jedoch dichtgehalten - warum er sich jetzt doch entschloss, auszusagen, ist unklar.
William Schrader missbrauchte auch weitere Kinder
Er gab zu, das Mädchen vor ihrem Tod vergewaltigt zu haben und aus Angst, sie würde ihn anzeigen, habe er sie getötet.
Nach dem Mord zog Schrader in einen anderen Bundesstaat und heiratete, doch seine kriminellen Machenschaften hörten damit nicht auf: Er vergewaltigte später sowohl die behinderten Töchter seiner Frau als auch seine zwei Pflegekinder.
Nach einem Streit mit seiner Frau zündete er 1970 deren Haus an. Bei dem Brand kam eines der Kinder ums Leben - dafür verbüßte er eine 21-jährige Haftstrafe.
Nun, über 60 Jahre nach der Tat, konnte Schrader durch alte Zeugenaussagen, sein Geständnis und eine DNA-Analyse eines Haares, das in Carol Anns geballter Faust gefunden worden war, endgültig als Täter überführt werden.
"Obwohl Schrader 2002 verstarb, ist sein Name nun endgültig mit dem Verbrechen verknüpft, das Carol Ann das junge Leben kostete - eine Schlussfolgerung, die auf jahrzehntealten Beweisen und neuen Ermittlungen beruht", erklärte die zuständige Bezirksstaatsanwältin.
Für Carol Anns Schwester, die als einzige Verwandte noch lebt, bedeutet die Aufklärung ein Stück Frieden: "Ich stehe vor Ihnen mit tiefem Kummer, aber auch mit großer Dankbarkeit. Dank Ihnen hat meine Familie nach sechs Jahrzehnten endlich die Wahrheit. Auch wenn nichts Carol zurückbringen kann, können wir sie endlich in Frieden ruhen lassen - die Wahrheit ist nun enthüllt."
