Nach über 60 Jahren: Mord und Missbrauch an Carol Ann (†9) endlich aufgeklärt

USA - Nach langer Ungewissheit wurde ein Cold-Case-Fall endlich gelöst, der die Ermittler über sechs Jahrzehnte beschäftigt hatte: die grausame Ermordung und Vergewaltigung der neunjährigen Carol Ann Dougherty.

Carol Ann Dougherty (†9) wurde vor ihrer Ermordung missbraucht - nun konnte der Täter endlich überführt werden. (Archivbild) © Bucks County District Attorney's Office

Wie die New York Post berichtete, konnte die Polizei des US-Bundesstaates Pennsylvania den Fall vor wenigen Tagen abschließen.

Doch beginnen wir von vorn: Was geschah in der Tatnacht des 22. Oktober 1962?

Die Neunjährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur örtlichen Bibliothek, um einige Bücher zurückzugeben - sie machte jedoch einen kurzen Zwischenstopp in einer Kirche.

Als sie am Abend nicht nach Hause kam, machte sich ihr Vater große Sorgen und begann sofort mit der Suche - in der Kirche machte er schließlich den traurigen Fund: Carol Ann war zu Tode geprügelt worden.

Schon bald geriet ein Mann ins Visier der Ermittler: William Schrader (†62). Zum Zeitpunkt der Tat war er 20 Jahre alt, lebte unweit der Kirche und war erst kurz zuvor aus der US-Armee entlassen worden. Doch es wurden nie genügend Beweise gefunden, um ihn zu verurteilen.

Dann, im vergangenen Jahr, folgte der Durchbruch: Sein Stiefsohn wandte sich an die Ermittler, denn Schrader hatte ihm kurz vor seinem Tod 2002 die Tat gestanden! Jahrelang hatte er jedoch dichtgehalten - warum er sich jetzt doch entschloss, auszusagen, ist unklar.