Schock-Fund beim Garage ausräumen entpuppt sich als grausames Tötungsdelikt

Kassel - Grausiger Fund wird zum Kriminalfall! In einer Garage im nordhessischen Kassel wurde im November 2024 ein Leichnam entdeckt. Jetzt ist klar - der Mann wurde Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens.

Dieser zunächst als vermisst gemeldete Mann wurde leblos in einer Garage in Kassel aufgefunden. Die Polizei hofft nun mit Veröffentlichung der Fotos des getöteten Mannes, sachdienliche Hinweise zu erlangen. © Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Eine Frau, die die Garage in der Straße Franzgraben neu angemietet hatte, stieß gemeinsam mit einem Helfer bei Aufräumarbeiten auf die menschlichen Überreste, wie die Polizei berichtet.

Der Körper lag in einem Besenschrank, offenbar schon seit längerer Zeit. Die Polizei wurde damals sofort alarmiert.

Es wurde ein übliches Todesermittlungsverfahren vom Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei eingeleitet, um die Identität des Toten sowie die Umstände seines Ablebens zu klären.

Eine Obduktion offenbarte jetzt: Der Mann ist durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Es handelt sich seitdem also um ein Tötungsdelikt.

Aufwendige gerichtsmedizinische Untersuchungen ermöglichten inzwischen auch die Identifizierung des Toten. Es handelt sich um einen 57-jährigen Kasseler, der seit dem 25. Mai 2020 vermisst wurde.

Der Mann hatte zuletzt in der Franz-Hals-Straße gewohnt und wurde das letzte Mal im Bereich der Anlage Süd des Naturheilvereins Kassel 1891 e.V. lebend gesehen, wo er eine Parzelle gepachtet hatte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung blieb er damals spurlos verschwunden.