Mehrere Stichwunden: Nachrichten-Sprecherin soll eigene Mutter umgebracht haben
Wichita (Kansas/USA) - Tagtäglich stand sie vor der Kamera, flimmerte für viele Menschen regelmäßig über die Fernsehbildschirme, während sie über die neusten Nachrichten berichtete. Nun wird Angelynn "Angie" Mock (47) vermutlich hinter Gitter wandern.
Wie die Polizei in einer Pressemitteilung laut People berichtete, wurden die Beamten des Segdwick County am Freitag zu einem Haus im US-Bundesstaat Kansas gerufen. Der Grund: Dort soll es zu einer brutalen Messerattacke gekommen sein.
Vor Ort stießen die Ermittler auf Mock, die vor dem Haus stand. Als sie das Gebäude betraten, entdeckten sie schließlich Anita Avers (†80), die Mutter der ehemaligen Nachrichtensprecherin. Sie lag in ihrem Bett, war nicht mehr ansprechbar und blutverschmiert. Ihr Körper wies mehrere Stichwunden auf.
Zwar wurde die ältere Dame daraufhin sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, leider konnte ihr dort nicht mehr geholfen werden. Sie verstarb noch am selben Tag in der Klinik.
Angelynn Mock behält das Motiv für den Mord für sich
Ihre Tochter wurde indes festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht, kurz darauf kam Mock schließlich in Untersuchungshaft. Ihre Kaution wurde auf eine Million US-Dollar (umgerechnet etwa 870.000 Euro) festgelegt. Die Anklage: kaltblütiger Mord.
Die Ermittlungen im Fall laufen zum aktuellen Zeitpunkt noch immer auf Hochtouren. Bisher ist unklar, wieso Mock ihre eigene Mutter so eiskalt umgebracht hat. Gegenüber den Polizisten hat sie sich noch nicht zu einem möglichen Motiv geäußert.
Wie People weiter berichtete, arbeitete die 47-Jährige von 2011 an bei dem lokalen News-Portal "Fox 2" in St. Louis als Nachrichtensprecherin. Im Jahr 2025 beendete sie ihre Karriere vor der Kamera und wandte sich einer neuen Profession zu. Mittlerweile arbeitet sie im Vertrieb für eine Datenmanagement-Software.
Titelfoto: Sedgwick County