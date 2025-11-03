Mehrere Stichwunden: Nachrichten-Sprecherin soll eigene Mutter umgebracht haben

Wichita (Kansas/USA) - Tagtäglich stand sie vor der Kamera, flimmerte für viele Menschen regelmäßig über die Fernsehbildschirme, während sie über die neusten Nachrichten berichtete. Nun wird Angelynn "Angie" Mock (47) vermutlich hinter Gitter wandern.

Angelynn "Angie" Mock (47) sitzt aktuell in Untersuchungshaft. © Sedgwick County

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung laut People berichtete, wurden die Beamten des Segdwick County am Freitag zu einem Haus im US-Bundesstaat Kansas gerufen. Der Grund: Dort soll es zu einer brutalen Messerattacke gekommen sein.

Vor Ort stießen die Ermittler auf Mock, die vor dem Haus stand. Als sie das Gebäude betraten, entdeckten sie schließlich Anita Avers (†80), die Mutter der ehemaligen Nachrichtensprecherin. Sie lag in ihrem Bett, war nicht mehr ansprechbar und blutverschmiert. Ihr Körper wies mehrere Stichwunden auf.

Zwar wurde die ältere Dame daraufhin sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, leider konnte ihr dort nicht mehr geholfen werden. Sie verstarb noch am selben Tag in der Klinik.