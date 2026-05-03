Doppelmord! Frau und Mann tot, zwei Verdächtige festgenommen

Rinteln - Bluttat in Niedersachsen ! Am Samstag sind in Rinteln südwestlich von Hannover zwei Leichen entdeckt worden. Die Personen sollen getötet worden sein, die Polizei nahm zwei junge Männer fest.

Im niedersächsischen Rinteln sind am Samstag zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und hat zwei Verdächtige festgenommen. (Symbolfoto) © David Interlied/dpa

Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Angehörige gegen 11.25 Uhr die leblosen Körper ihrer Mutter und von deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus in der Straße "Lindenbreite" entdeckt.

Die alarmierte Polizei stellte daraufhin am Tatort Spuren fest, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten. Umgehend leiteten die Ermittler umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Ein 22-jähriger Mann aus Bremen geriet ins Visier der Beamten und wurde im Zuge intensiver Ermittlungen am Samstagabend im Bereich Stuhr lokalisiert und durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ein 24-jähriger Mann ebenfalls festgenommen.

Er wird verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Verdächtigen sind in Polizeigewahrsam.