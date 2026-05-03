Doppelmord! Frau und Mann tot, zwei Verdächtige festgenommen

3.303 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstag sind in Rinteln südwestlich von Hannover zwei Leichen entdeckt worden. Die Personen sollen getötet worden sein, die Polizei nahm zwei Männer fest.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Rinteln - Bluttat in Niedersachsen! Am Samstag sind in Rinteln südwestlich von Hannover zwei Leichen entdeckt worden. Die Personen sollen getötet worden sein, die Polizei nahm zwei junge Männer fest.

Im niedersächsischen Rinteln sind am Samstag zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und hat zwei Verdächtige festgenommen. (Symbolfoto)
Im niedersächsischen Rinteln sind am Samstag zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und hat zwei Verdächtige festgenommen. (Symbolfoto)  © David Interlied/dpa

Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Angehörige gegen 11.25 Uhr die leblosen Körper ihrer Mutter und von deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus in der Straße "Lindenbreite" entdeckt.

Die alarmierte Polizei stellte daraufhin am Tatort Spuren fest, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten. Umgehend leiteten die Ermittler umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Ein 22-jähriger Mann aus Bremen geriet ins Visier der Beamten und wurde im Zuge intensiver Ermittlungen am Samstagabend im Bereich Stuhr lokalisiert und durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ein 24-jähriger Mann ebenfalls festgenommen.

Liana (†16) vor Zug gestoßen: Täter muss in Psychiatrie
Mord Liana (†16) vor Zug gestoßen: Täter muss in Psychiatrie

Er wird verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Verdächtigen sind in Polizeigewahrsam.

Zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Ablauf ermittelt die Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Weitere Auskünfte gab es zunächst nicht.

Titelfoto: David Interlied/dpa

Mehr zum Thema Mord: