Mord auf Hochzeit: Vater gab Todesschützen das Signal, Brüder sicherten mit Messern

Nürnberg/Fürth - Wegen der tödlichen Schüsse auf einer Hochzeit wurde ein junger Mann bereits wegen Mordes verurteilt. Jetzt beginnt der Prozess gegen seinen Vater und seine Brüder. Was steckt hinter der Bluttat?

Blick in den Saal, in dem die tödlichen Schüsse fielen. (Archiv) © DPA

Hunderte Gäste feiern ausgelassen eine Hochzeit, doch dann fallen Schüsse. Ein 47-Jähriger sinkt tödlich getroffen zu Boden. Nun geht mit einem weiteren Prozess am Landgericht in Nürnberg die Aufarbeitung des aufsehenerregenden Mordfalls weiter.

Angeklagt sind ein 55-jähriger Franzose und seine beiden Söhne wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Bei ihnen handelt es sich um den Vater und die beiden Brüder des Todesschützen, der ebenfalls Franzose ist. Das Landgericht hatte den 27-Jährigen Mitte März wegen Mordes am Vater seiner früheren Lebensgefährtin auf dem Fest in Fürth verurteilt.

Dieser hatte die Tat vor Gericht eingeräumt. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung Revision eingelegt hatte.

Den Ermittlungen zufolge hatten der Vater und seine Söhne die Bluttat zusammen geplant und ausgeführt. Das Motiv war demnach ein erbitterter Streit zwischen den beiden Familien, nachdem sich die junge Frau von dem heute 27-Jährigen getrennt hatte und nach Deutschland zurückgekehrt war.

Dabei sei es um verletzte Familienehre und Unterhaltungszahlungen für die zwei Kinder gegangen, hatte die Kammer im ersten Prozess festgestellt.