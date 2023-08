"Todesengel von Chester": Diese Krankenschwester (33) ermordete sieben Babys

Lucy Letby (33) ermordete sieben Babys und verletzte sechs weitere schwer. © Montage: Polizei Cheshire, 123rf/edmond77

Was diese Frau getan hat, ist einfach nur böse.

Es war einer der längsten Mordprozesse in der Geschichte Großbritanniens: Zehn Monate lang wurde vor einem Gericht in Manchester verhandelt. Nun wurde Babykillerin Lucy Letby (33) für schuldig befunden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die studierte Krankenschwester Babys absichtlich Luft injizierte, andere mit Milch überfütterte und in mindestens zwei Fällen Babys mit Insulin vergiftete. Sieben Babys starben, sechs weitere wurden schwer verletzt, wurden zum Teil geistig behindert.

Das Strafmaß soll am Montag verkündet werden.

Zwischen Juni 2015 und Juni 2016 kam es im größten Krankenhaus der nordenglischen Stadt Chester zu einer Häufung von tragischen Zwischenfällen bei Frühgeborenen. Überdurchschnittlich viele Babys starben, andere wurden plötzlich sehr krank. Bis zu zehn Prozent habe die Todesrate auf der Babystation von Chester über dem Durchschnitt gelegen, berichtet BBC.

Auffälliges Detail: Wenn Krankenschwester Lucy Letby (33) zum Dienst erschien, wurden besonders viele Kinder krank.

Sie sei der "gemeinsame Nenner", der die Fälle miteinander verbindet, betonte Staatsanwalt Pascale Jones vor Gericht.