Bluttat in Bad Nauheim: Opfer sind Schwiegervater (†59) und Schwiegersohn (†28)

Bad Nauheim - Bei den beiden am Samstag im hessischen Bad Nauheim erschossenen Männern handelt es sich um zwei 28 und 59 Jahre alte türkische Staatsbürger.

Am frühen Samstagabend waren die beiden Männer vor einem Wohnhaus in Bad Nauheim erschossen worden. © Helmut Fricke/dpa

Die Verstorbenen sind Schwiegervater und Schwiegersohn, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidiums Mittelhessen am Ostersonntag mit. Beide sind demnach bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Die Fahndung nach dem oder den Tätern dauert derweil an. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestehe nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht, heißt es. Die Polizei vermutet ein persönliches Motiv als Hintergrund der Tat.

Zudem bestätigte die Polizei mittlerweile, dass ein SEK-Einsatz im 20 Kilometer von Bad Nauheim entfernten Nidderau tatsächlich im Zusammenhang mit dem Doppelmord stand. Dort waren zwei Männer vorübergehend festgenommen worden.

Wie "Bild" nun berichtet, war einer der beiden Männer am Samstag kurz nach der Tat mit seinem Porsche nach einem Friseurbesuch unwissentlich am Tatort vorbeigefahren. Das brachte den 31-Jährigen in den Fokus der Ermittler und führte zu dem Einsatz.

Der Verdacht gegen den Mann und seinen ebenfalls zwischenzeitlich festgenommenen Cousin habe sich jedoch nicht bestätigt.