38-jährige tot in Koffer entdeckt: Verdächtiger festgenommen

Athen - Nach dem Fund der Leiche einer Britin in einem Koffer in Griechenland hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 26-jährigen Mann, der geständig sei, teilte die griechische Polizei am Sonntag mit.

Elisabeth-Jane Ross wurde tot in einem Koffer in Athen entdeckt. (links Symbolbild) © Bildmontage/Screenshot/Facebook, 123rf/ dolunaysara

Der Mordfall sei damit gelöst. Dem 26-Jährigen werde "Mord, Raub und Verstoß gegen die Schusswaffengesetze" zur Last gelegt.

Laut griechischen Medienberichten handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Afghanen. Diesen Berichten zufolge soll der Mann jedoch ausgesagt haben, dass die Frau bereits tot gewesen sei, als er sie gefunden habe.

Der Koffer mit dem Leichnam der 38-jährigen Elisabeth-Jane Ross aus Schottland war am 18. Juli von wohnungslosen Menschen in einem leerstehenden Haus im Zentrum von Athen gefunden worden.

Die Frau war Ende Juni nach Griechenland gekommen.