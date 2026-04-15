Drei Jahre nach Mord an "Hells Angels"-Rocker: Verdächtiger in der Türkei gefasst

Köln - Drei Jahre nach dem Mord an einem ehemaligen Rocker in Köln ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Tatort eines kaltblütigen Auftragsmordes im Mai 2023: Der Eingang eines Parks in Köln-Mülheim. © Sascha Thelen/dpa

Der 29-Jährige sei am Montag in der Türkei festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft mit.

"Die Festnahme vor dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul basiert auf dem Auslieferungsersuchen der Staatsanwaltschaft Köln." Der Beschuldigte befinde sich nun in Auslieferungshaft.

Der 29-Jährige und ein noch flüchtiger 33-Jähriger sollen im Mai 2023 am Eingang eines Parks in Köln-Mülheim auf den früheren "Hells Angels"-Rocker und dessen Lebensgefährtin geschossen haben.

Der 35-Jährige starb noch am Tatort, seine Partnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der festgenommene 29-Jährige die tödlichen Schüsse abgegeben haben.

Bei der Tat soll es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben. Gegen den mutmaßlichen Auftraggeber läuft derzeit ein Revisionsprozess vor dem Kölner Landgericht.