Wer tötete Marlis S. (†61)? Ermittler verfolgen Spuren über Landesgrenze hinweg

Tangermünde - Vor knapp zwei Jahren wurde eine 61-Jährige brutal in ihrem Zuhause in Tangermünde (Landkreis Stendal) ermordet . Nach einem ersten DNA-Massentest verfolgen die Ermittler nun Spuren in anderen Bundesländern.

Wer hat die 61-jährige Marlis S. aus Tangermünde ermordet? © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Polizeiinspektion Stendal

Rund 1800 Männer zwischen 17 und 75 Jahren wurden im März 2026 von der Polizei aufgefordert, Speichelproben abzugeben, um den Mord an Marlis S. endlich aufzuklären.

Die Auswertung der DNA-Proben sei nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal auch nach knapp zwei Monaten noch nicht abgeschlossen.

Von den geladenen Männern seien nämlich nur 1500 zu der Untersuchung erschienen. Daher weiten die Ermittler ihre Arbeit derzeit auf andere Bundesländer aus, um die Männer ausfindig zu machen.

Viele der Männer seien inzwischen verzogen oder hätten zum Tatzeitpunkt lediglich einen Zweitwohnsitz in Tangermünde, hieß es weiter.