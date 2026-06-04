Wer tötete Marlis S. (†61)? Ermittler verfolgen Spuren über Landesgrenze hinweg
Tangermünde - Vor knapp zwei Jahren wurde eine 61-Jährige brutal in ihrem Zuhause in Tangermünde (Landkreis Stendal) ermordet. Nach einem ersten DNA-Massentest verfolgen die Ermittler nun Spuren in anderen Bundesländern.
Rund 1800 Männer zwischen 17 und 75 Jahren wurden im März 2026 von der Polizei aufgefordert, Speichelproben abzugeben, um den Mord an Marlis S. endlich aufzuklären.
Die Auswertung der DNA-Proben sei nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal auch nach knapp zwei Monaten noch nicht abgeschlossen.
Von den geladenen Männern seien nämlich nur 1500 zu der Untersuchung erschienen. Daher weiten die Ermittler ihre Arbeit derzeit auf andere Bundesländer aus, um die Männer ausfindig zu machen.
Viele der Männer seien inzwischen verzogen oder hätten zum Tatzeitpunkt lediglich einen Zweitwohnsitz in Tangermünde, hieß es weiter.
Polizei sicherte DNA eines unbekannten Mannes
Am 9. Juni 2024 wurde die damals 61-jährige Marlis S. leblos in ihrem Wohnhaus in Tangermünde aufgefunden. Viele Details zum Mord an der Frau sind bislang nicht veröffentlicht worden. Die Polizei hatte bei Ermittlungen später die DNA eines bislang unbekannten Mannes feststellen können. Diese konnte jedoch nie zugeordnet werden und stellt die Beamten seither vor ein Rätsel.
Sollte es bei den aktuellen DNA-Proben keine brauchbaren Ergebnisse geben, werden die weiteren Ermittlungsmaßnahmen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stendal abgestimmt.
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Polizeiinspektion Stendal