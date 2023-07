Dreifach-Mord in Bayern: War es ein Nachbarschaftsstreit?

Die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rettungs- und Polizeiwagen stehen in der ruhigen Wohngegend in dem kleinen Dorf Langweid bei Augsburg. In dem Haus, in dem sich ein furchtbares Verbrechen ereignet hat, sind die Fenster hell erleuchtet. Ein Mann soll dort in einem Mehrfamilienhaus drei Menschen erschossen haben: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige selbst in dem Haus gewohnt und seine Nachbarn niedergeschossen haben. Die Ermittler gehen von einem Nachbarschaftsstreit aus.

"Bei dem Tatverdächtigen und den drei Getöteten handelt es sich um Nachbarn, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnten", teilt die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. "Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein Nachbarschaftsstreit voraus."

Gegen 19.15 Uhr habe der Tatverdächtige mit einer Schusswaffe drei Personen in dem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße getötet, hieß es in der Mitteilung. Es handle sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann.

Ob sie in einer der Wohnungen getötet wurden, teilte die Polizei nicht mit: "Wir sprechen nur davon, dass die drei Opfer im Mehrfamilienhaus getötet wurden und wollen nicht ins Detail gehen."