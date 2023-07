Ehefrau brutal getötet: So terrorisierte der Verdächtige sie vor der Bluttat

War es Mord? Der brutale Tod einer 40-jährigen Frau in Frankfurt am Main beschäftigt die Polizei - nun wurden Hintergründe zu der schrecklichen Bluttat bekannt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Eine 40-jährige Frau wurde in der Mainmetropole Frankfurt brutal getötet, ihr Ehemann ist dringend tatverdächtig. Nun wurde bekannt, wie der 51-Jährige seine Frau vor der Bluttat am zurückliegenden Montag terrorisierte.

Eine 40-jährige Frau wurde in Frankfurt getötet - am Tatort im Stadtteil Frankfurter Berg wurden danach mit umfangreichen Maßnahmen Spuren gesichert. © 5VISION.NEWS Das Überfallkommando der Frankfurter Polizei entdeckte die "stark blutende Frau" am Montagnachmittag in einem Wohnhaus in dem Stadtteil Frankfurter Berg, wie das Polizeipräsidium Frankfurt und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe, doch die 40-Jährige starb an ihren schweren Verletzungen. Ihr 51 Jahre alter Ehemann wurde noch in der Wohnung als mutmaßlicher Täter festgenommen - er hatte zuvor telefonisch die Polizei alarmiert. Wie weiter bekannt wurde, hatte sich der Verdächtige offenbar selbst verletzt, er wurde daher zunächst in einem Krankenhaus behandelt und danach in eine Haftzelle eingeliefert. Am gestrigen Dienstag wurde der 51-Jährige "wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes" in Untersuchungshaft genommen, wie ein Sprecher erklärte. Mord Gewaltverbrechen wahrscheinlich: Polizei findet Leiche in Wohnung Die drei Kinder des Paares (sechs Monate, 15 Jahre und 19 Jahre alt) werden vom Jugendamt betreut. Nur das jüngste Kind befand sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, blieb aber unverletzt.

Getötete Frau zeigte ihren Mann wegen "Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt" an