Schock am Morgen! Paar tot aufgefunden – Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Memmingen - Ein Ehepaar ist im bayerischen Memmingen leblos in seinem Einfamilienhaus aufgefunden worden. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, wurden die 62 und 68 Jahre alten Eheleute bereits am Mittwoch entdeckt. Im Verdacht steht ein 45-jähriger Mann.

Das Ehepaar wurde in seinem Einfamilienhaus tot aufgefunden. © ER24 / EinsatzReport24

Bereits während der ersten Sicherung des Tatorts ergab sich der dringende Verdacht eines Gewaltverbrechens.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahmen die Ermittler bereits in den frühen Morgenstunden des Donnerstags einen 45-jährigen deutsch-irakischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Er steht im Verdacht, die beiden Eheleute getötet zu haben.

Am heutigen Donnerstag wurde der Mann einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl wegen zweifachen Mordes und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.