Eigene Mutter (†76) angezündet: Sohn schweigt und wird Haftrichter vorgeführt

Hünfelden - Nach der grausamen Tötung einer 76-jährigen Frau im mittelhessischen Hünfelden soll ihr tatverdächtiger Sohn im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt werden.

Im mittelhessischen Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) ereignete sich am Donnerstag ein schockierendes Tötungsdelikt. © 5VISION.NEWS

Der Haftrichter werde entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen oder vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werde, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Limburg, Ingrid Richter, heute gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der 45-Jährige soll seine Mutter während eines Streits angegriffen und angezündet haben - im Beisein seiner 103 Jahre alten Großmutter, die schwer verletzt wurde.

Neben dem genauen Hergang sind auch die Hintergründe der Auseinandersetzung und das Tatmotiv offen. Der Mann habe sich bisher nicht zu dem Geschehen geäußert, sagte Richter.

Derzeit werde auch ein Kurzgutachten zum psychischen Gesundheitszustand des Mannes erstellt.

Der 45-Jährige war nach der Gewalttat am Donnerstag zunächst geflüchtet, aber im Zuge einer Fahndung am Abend gefasst und festgenommen worden.