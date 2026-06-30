Schüsse in Jugendeinrichtung mit sechs Toten: Drei der Opfer aus der Region Hannover

Stade - Durch die tödlichen Schüsse am Montag in Stade wurden insgesamt sechs Menschen, darunter vier Frauen und zwei Männer, getötet. Jetzt steht fest: Drei von ihnen stammen aus der Region Hannover.

Vor der Absperrung haben Menschen am Dienstag zum Gedenken an die sechs Opfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. © JOTO

Ein 45 Jahre alter Mann soll in der Stadt westlich von Hamburg auf die Menschen geschossen haben. Laut Polizei waren die getöteten Frauen und Männer alle Mitarbeitende in der Jugendhilfeeinrichtung, in der sich das Unglück zutrug.

Die drei Todesopfer aus der Region Hannover befanden sich zu einem Hilfeplangespräch in der Einrichtung, wie die Region am Dienstag mitteilte.

"Viele unserer Mitarbeitenden trauern und stehen unter dem Eindruck dieser schrecklichen Tat. Sie in dieser Situation zu begleiten und zu unterstützen, hat für uns höchste Priorität", so die Region Hannover.

Am Dienstagabend soll es eine Andacht für Trauer und Anteilnahme geben. Die evangelische Kirche lädt dafür um 18 Uhr in die Stader St.-Wilhadi-Kirche ein.

Der Tatort ist nach Angaben eines Reporters vor Ort auch am Dienstag wieder weiträumig von der Polizei abgesperrt worden.

Die Beamten sollen mit Flatterband zwei Zonen abgesperrt haben: eine innere, die nur für Anwohner begehbar sei sowie eine äußere Zone. Vor der äußeren Absperrung haben Menschen zum Gedenken an die sechs Todesopfer Blumen gelegt und Kerzen angezündet. Die Absperrungen sollen vermutlich noch den ganzen Dienstag über andauern.

In einem Pressestatement am Dienstagmorgen wurden bislang kaum neue Informationen bekanntgegeben. Lediglich, dass nun Spezialisten aus anderen Teilen Niedersachsens hinzugezogen werden, um zu ermitteln, gab ein Polizeisprecher bekannt.