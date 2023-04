Einen Tag nach brutalem Mord an der Mutter: Kleinkind im Maul eines Alligators gefunden

Für Pashun Jeffery (†20) und ihren Sohn Taylen Mosley (†2) kam jede Hilfe zu spät. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/ St. Petersburg Police Department

Am vergangenen Donnerstag begann im US-Bundesstaat Florida gegen 14.30 Uhr Ortszeit die fieberhafte Suche nach dem zweijährigen Taylen, nachdem seine Mutter erstochen in ihrem Apartment aufgefunden wurde. Das berichtete die amerikanische Zeitung "New York Post".

Beamte fanden sie dort, als sie einer Blutspur von ihrem Auto ins Haus folgten. Sie erlag mehreren Stichwunden.

Am gestrigen Freitag dann die traurige Gewissheit um ihren kleinen Sohn: Man fand seinen Körper im Maul eines Alligators im örtlichen "Lago Maggiore", einem See im Gebiet des Dell Holmes Park.

Um den Leichnam des Jungen zu bergen, mussten die Beamten das Tier allerdings erschießen. Eine Autopsie soll nun feststellen, woran der Junge starb. Wie er in den See gelangte, ist bisher ein großes Rätsel.

"Es tut uns leid, dass es so enden musste", sagte Polizeichef Anthony Holloway.