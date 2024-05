Eltern ermordeter Surfer geben rührendes Statement: "Unsere Herzen sind gebrochen"

Baja California/Ocean Beach - Schock und Trauer sitzen tief, nachdem bekannt wurde, dass drei Surfer in Mexiko auf brutale Weise ermordet wurden . Jetzt wenden sich erstmals die Eltern der Brüder mit rührenden Worten an die Öffentlichkeit.

Während die Ermittlungen an dem mexikanischen Küstenabschnitt fortgesetzt werden, meldeten sich erstmals die Eltern der getöteten australischen Brüder. © Guillermo Arias/AFP

Hand in Hand und mit Tränen in den Augen stehen Debra und Martin Robinson, Eltern der getöteten Brüder Jake (†30) und Callum (†33), am Strand von Ocean Beach - dem beliebtesten Surfspot der beiden Männer in San Diego.

Es ist das erste Statement, dass die beiden Australier nach Bekanntwerden der grausamen Morde an ihren Söhnen und dessen US-Kumpel Jack Rhoad (†30) geben. Der lokale Sender ABC News filmte die kurze Pressekonferenz.

"Schweren Herzens müssen wir mitteilten, dass Callum und Jake ermordet wurden", beginnt Mutter Debra mit zittriger Stimme. "Unsere Herzen sind gebrochen, und die Welt ist für uns dunkler geworden."

Vater Martin dankt allen Beteiligten für die "enorme Unterstützung", die ihnen entgegen gebracht worden sei. Außerdem spricht er den Behörden aus Mexiko, Australien und den USA seinen Dank aus.

"Wir wissen, dass sie wahrhaftig geliebt wurden und das Leben vieler Menschen beeinflusst haben", so Debra weiter. "Sie waren junge Männer, die ihre Leidenschaft fürs Surfen zusammen genossen haben."