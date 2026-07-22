Sie ließen ihr Baby qualvoll verhungern: Lebenslang für Eltern der kleinen Ashley

Itzehoe - Die Eltern des verhungerten Babys aus Brunsbüttel ( Schleswig-Holstein ) müssen wegen Mordes ins Gefängnis. Das Urteil fiel am Dienstag vor dem Landgericht Itzehoe.

Die 24-jährige Mutter hat ihr Baby verhungern lassen. © Marcus Brandt/dpa

Das Gericht verurteilte die zur Tatzeit 24-jährige Mutter und den ebenfalls 24-jährigen Vater wegen Mordes in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu lebenslanger Haft.

Die Verteidigung hatte auf fahrlässige Tötung und deutlich geringere Strafen plädiert.

Polizei und Rettungskräfte hatten das Baby am 26. September 2025 in Folge eines Notrufs in der Wohnung der Familie vorgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Eine Obduktion ergab, dass das Kind verhungert ist.

Im Prozess sprachen die Eltern von starker Überforderung, der Vater gab Erinnerungslücken vor dem Tod des Kindes an.

Die Mutter habe den Gewichtsverlust etwa zwei Wochen vor dem Tod bemerkt, Arzttermine hätten sie allerdings versäumt.

Laut Bild gaben die Eltern an, die Entwicklung des Säuglings als normal eingeschätzt zu haben.