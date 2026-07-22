Stade-Killer: Strenge Beobachtung in der Zelle kurz vor seinem Tod beendet

Stade - Die Haftbedingungen für den mutmaßlichen Täter von Stade bei Hamburg , der sechs Menschen getötet haben soll, sind am Vortag seines Todes gelockert worden. Das teilte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums mit.

Kurz vor seinem Tod wurde die Überwachung des mutmaßlichen Täters von Stade gelockert und dann sogar ganz beendet. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

Der 45-Jährige habe anfangs unter besonderer Beobachtung gestanden, die nach Einschätzung einer Psychologin schrittweise gelockert und schließlich ganz aufgehoben worden sei.

Alle Maßnahmen seien auf Basis des niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes erfolgt, sagte der Sprecher des Ministeriums. Nach ersten Erkenntnissen lagen demnach keine Hinweise auf Fehler der JVA vor.

Die internen Untersuchungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Das Ministerium prüfe auch, ob die landesweit geltenden Regularien angepasst werden müssen.

Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Bremervörde hatte den mutmaßlichen Schützen am Dienstagmorgen leblos in seiner Einzelzelle gefunden. Ein Notarzt stellte den Tod des Gefangenen durch Strangulation fest.

Ermittler gehen den Angaben zufolge von Suizid aus, es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen.