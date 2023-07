Eltern vergessen nach Party ihr Kind im Auto: Mädchen (†1) tot

Lakeland (USA) - In den USA wurde ein Paar festgenommen, das seine erst 18 Monate alte Tochter über Nacht in einem Auto zurückgelassen hatte. Das Kind starb.

In den USA starb ein Kleinkind (†1), weil es in einem Auto saß, das in der Sonne stand und seine Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad anstieg. (Symbolbild) © 123rf.com/kwangmoo

Nach einer Party am 4. Juli in Lakeland im US-Bundesstaat Florida ließen Joel und Jazmine Rondon ihre einjährige Tochter im heißen Auto zurück. Am nächsten Tag stellte der Vater fest, dass sein Kind nicht mehr ansprechbar war, berichtet Daily Mail.

Das Ehepaar wurde am Donnerstag festgenommen. Aufgrund erster Ermittlungen kamen bereits erschreckende Details des Unglücks ans Licht.

Die Behörden teilten diesbezüglich mit, dass die Rondons das kleine Mädchen nach einer Feier zum Unabhängigkeitstag versehentlich im Autositz zurückgelassen hatten - während sie selbst gemeinsam mit ihren zwei anderen Kindern (beide unter neun Jahre) gegen 3 Uhr morgens den Wagen verließen und ins Haus gingen.

Morgens wachte Joel Rondon gegen 10 Uhr auf. Er verbrachte etwa eine Stunde damit, sich für die Arbeit fertig zu machen. Gegen 11 Uhr bat er eines seiner anderen Kinder, im Schlafzimmer "nach dem Baby zu sehen". Dann erfuhr er, dass das Geschwisterkind nicht da ist.

Der 33-Jährige begann sofort, das Haus zu durchsuchen, bevor er schließlich zum Auto ging.