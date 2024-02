England unter Schock: Drei junge Kinder tot aufgefunden! 42-Jährige wird verdächtigt

Bristol - Schockierende Nachrichten aus Großbritannien: In Sea Mills bei Bristol wurden am heutigen Sonntag drei Kinder tot aufgefunden. Eine Frau (42) wird des Mordes verdächtigt, die Polizei konnte sie bereits verhaften. In der westenglischen Stadt Bristol kam es in diesem Jahr bereits mehrfach zu ähnlich entsetzlichen Zwischenfällen.